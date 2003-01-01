РЕКЛАМА
В новом хирургическом корпусе БСМП установят оборудование на сумму более 3 миллионов рублей
Сегодня 10:07 Благоустройство
Более 150 человек работают над подготовкой нового хирургического корпуса больницы скорой помощи в Петрозаводске.

фото: © Артур Парфенчиков

В Петрозаводской больнице скорой помощи до нового года появится новое медицинское оборудование. Как рассказал глава республики Артур Парфенчиков, до 2026 года планируется также запустить новую газовую котельную, которая будет отапливать новый корпус, помимо этого ожидается поступление 11 лифтов.



— Готовим помещения будущей больницы для приема медтехники. Она уже закуплена, ожидаем поставку. До нового года также планируем запуск новой газовой котельной, которая будет отапливать хирургический корпус. И ждем поступление 11 лифтов, к их монтажу все готово, — рассказал в своих социальных сетях Артур Парфенчиков.

На сегодняшний день на объекте работают 150 человек.

— Идут работы на подземной парковке и в подземном переходе, который соединит больницу с патологоанатомическим отделением, — добавил глава республики.

Известно, что к 2026 году планируется запуск хирургического корпуса БСМП, новой поликлиники на Кукковке и блоков А и Б межрайонной больницы на Древлянке.

