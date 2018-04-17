В новом перинатальном центре Петрозаводска начинается наладка томографа

А у роддома имени Гуткина восстанавливают скульптуру.

Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте глава Карелии Артур Парфенчиков: "Сегодня начались тестовые испытания и продувка вентиляционных систем. Завтра, 18 апреля, в Петрозаводск приезжают специалисты компании "Philips" для наладки и запуска в эксплуатацию томографа. Завтра же начинаются работы по уборке мусора и обустройству прилегающей территории".

Кроме того, как сообщил Парфенчиков, до конца апреля планируется завершение всех строительных и монтажных работ в основном корпусе. В нем установят мебель и оборудование, проведут уборку помещений, после чего начнутся мероприятия по приему центра в эксплуатацию. "Сейчас все ответственные контролирующие органы проводят завершающие проверки объекта. Как я уже сообщал ранее, пожарной безопасности объекта даст оценку специальная независимая экспертиза", - сказал глава республики.

Также он сообщил, что сейчас реконструируют городскую скульптуру (фигура женщины с детьми), которая стояла перед зданием роддома имени Гуткина: "Создавая будущее карельской медицины, мы не забываем и ее историю". Через два месяца фигуры примут свой первоначальный вид.