В новом районе Петрозаводска течет речка из дерьма (ФОТО, ВИДЕО)

Житель Петрозаводска в течение месяца несколько раз обращался в городские службы, но "навоз и ныне там".

Житель карельской столицы в популярной группе "Подслушано в ПТЗ" рассказал, как в течение месяца пытается достучаться до городских коммунальных служб, чтобы они ликвидировали "речку из дерьма" в новом микрорайоне.

"К вопросу об уютности и привлекательности Петрозаводска. 2020-й год кончился, 2021 вовсю начался, а на Древлянке речка из дерьма как текла, так и течёт, и продолжает удобрять биоматериалом лес, берега ручья, Лососинку и всё, что ниже по течению.





Первый раз эта прелесть попалась мне на глаза 13 декабря прошлого года. Сразу сообщил в 051. Видимо, были не в курсе, поскольку долго расспрашивали про расположение. Прошло три недели. Вспомнил про речку-говнотечку вчера, когда побывал у родника на Лесном: текущий там ручей полноводен, мутен и вонюч. Сегодня специально пошёл на лыжную трассу через Древлянку. Убедился, что всё продолжается тем же порядком.



Опять позвонил в 051. Сказали, что в курсе, но есть какие-то сложности. Не то технические, не то административные. Может, и правда месяц не могут разобраться, чья это труба с дерьмом... но от этого не легче.

Вообще-то на этот отстойник выходят окна двух пятиэтажек. Не верю, что никто из жителей не долбил вопросами городские службы... однако навоз и ныне там".