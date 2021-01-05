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В новом районе Петрозаводска течет речка из дерьма (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Общество
13:07, 06 Января 2021
фото: Подслушано в ПТЗ / https://vk.com/wall-59517317_202847
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Житель Петрозаводска в течение месяца несколько раз обращался в городские службы, но "навоз и ныне там".

Житель карельской столицы в популярной группе "Подслушано в ПТЗ" рассказал, как в течение месяца пытается достучаться до городских коммунальных служб, чтобы они ликвидировали "речку из дерьма" в новом микрорайоне.  

"К вопросу об уютности и привлекательности Петрозаводска. 2020-й год кончился, 2021 вовсю начался, а на Древлянке речка из дерьма как текла, так и течёт, и продолжает удобрять биоматериалом лес, берега ручья, Лососинку и всё, что ниже по течению.



 Первый раз эта прелесть попалась мне на глаза 13 декабря прошлого года. Сразу сообщил в 051. Видимо, были не в курсе, поскольку долго расспрашивали про расположение. Прошло три недели. Вспомнил про речку-говнотечку вчера, когда побывал у родника на Лесном: текущий там ручей полноводен, мутен и вонюч. Сегодня специально пошёл на лыжную трассу через Древлянку. Убедился, что всё продолжается тем же порядком.

Опять позвонил в 051. Сказали, что в курсе, но есть какие-то сложности. Не то технические, не то административные. Может, и правда месяц не могут разобраться, чья это труба с дерьмом... но от этого не легче.

Вообще-то на этот отстойник выходят окна двух пятиэтажек. Не верю, что никто из жителей не долбил вопросами городские службы... однако навоз и ныне там".

 

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Комментарии

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театральный критик
2021-01-06 15:00:42
Либерастам лишь бы повод поистерить.
Елена Панова
2021-01-06 14:35:53
Не до речки было, обслуживающие организации ёлки наряжали
Елена Панова
2021-01-06 14:30:36
Sergo, как так и даже отрыжки от таких грибов не было?
sergo
2021-01-06 14:18:35
Это ржавое, вонючее болото существовало там всю жизнь. И задолго до того, как там этот района для переселенцев построили, я вокруг него грибы собирал.
Off
2021-01-06 14:06:30
Там где педриоты у власти , всегда разруха , металлолом на дорогах и речки из дерьма . Ничего не умеют , кроме откатов ..
drug
2021-01-06 14:04:55
Сегодня были в ПТЗ.
И только сегодня пешеходам обеспечили доступ к пешеходным переходам. Вышли рабочие и убрали снег и льдины от края проезжей части.
Гомно - это показатель и оценка работы городских чиновников.
Скоро апрель - снег растает, гомно уйдет в почву, вырастут цветы.
Ну и конечно сменится власть в городе.
однозначно
2021-01-06 13:44:41
В подобных случаях я всегда обращаюсь к оппозиционному высокооплачиваемому из бюджета депутату слабуновой. Всегда поможет. Нарисовать плакатик и укажет на каком пеньке им потрясти в протестанутой футболке
Гость
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