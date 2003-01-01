В Новосибирске место строительства школы огородили «умным» забором

«Умный» забор с правилами и формулами установили вокруг строительства школы в Новосибирске.

Застройщик уверяет, что получает десятки позитивных откликов, пишет издание «Подъем».

Забор прославился благодаря туристке из Кызыла. Она позавидовала новосибирцам, потому что у неё в городе такого нет, и констатировала: «Тут не захочешь, а умным станешь. Идея, конечно, обалденная для людей, которые сейчас в основном во всём тупят».

Застройщик называет забор шпаргалкой по русскому языку, математике, географии, биологии, истории, физике и химии. В компании сообщили изданию «Подъём», что ещё три года назад начали превращать строительные заборы на своих объектах в «инструмент диалога с горожанами».

— Шпаргалки, на наш взгляд, полностью соответствуют этой стратегии. За законами физики, теоремами, датами истории и географическими фактами стоит наше желание напомнить новосибирцам, зачем нужна школа. Что она — даже не про знания, а про разнообразие мира и удивительные свойства вещей, про умение находить решение нетривиальных задач и смекалку, про взаимовыручку и дружбу на всю жизнь, пишет издание.

Забор сделали вместе с художником Андреем Топоровым. Идея принадлежит компании. Научный руководитель в этом проекте был не нужен. «Мы сами выбрали законы и правила, которые через 10-15 лет после окончания школы стираются из памяти». По словам застройщика, уже получили десятки позитивных откликов.