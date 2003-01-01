В новую поликлинику в Петрозаводске начали завозить оборудование

В Петрозаводске в новую поликлинику в микрорайоне Кукковка начало поступать медицинское оборудование.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии, туда уже привезли два аппарата УЗИ, на которых будут работать врачи ультразвуковой и функциональной диагностики.

В ближайшее время поступят еще три таких аппарата. Всего для поликлиники планируют купить 5352 единицы различной медицинской техники.

Напомним, новая поликлиника строится в микрорайоне Кукковка в районе пересечения улиц Ровио и Фролова. Она станет филиалом действующей поликлиники № 4. Общая площадь здания — около 10 тыс. кв. м., проектная мощность — 615 посещений в смену.

Работы на объекте должны закончить до конца 2025 года. Поликлиника откроется для пациентов в начале 2026 года.