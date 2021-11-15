В новый, 2022 год вместе со «Столицей на Онего»!

Поздравляем наших читателей с наступающим Новым годом!
- Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем счастья, здоровья, успехов и побольше хороших новостей!
Спасибо, что остаетесь с нами и каждый день начинаете с чтения нашего сайта. В любую погоду и при любых обстоятельствах мы постараемся сделать так, что вы обо всем узнали первыми!
Желаем вам, дорогие наши читатели, весело провести время на новогодних каникулах. Ну а мы, как всегда, будем на связи и сообщим, что происходит в Карелии и за ее пределами.
Новости, фото и видеорепортажи мы будем выкладывать на сайт даже, когда все будут отдыхать. Поэтому – не отключайтесь и хоть на пару минут отвлекайтесь от праздничного стола и развлечений, чтобы зайти на "Столицу".
Предлагаем новый, 2022 год, начать вместе с нами. Уверены, нас ждет много интересных событий!
Редакция сетевого издания "Столица на Онего"
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