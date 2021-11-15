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В новый, 2022 год вместе со «Столицей на Онего»!

Новости. Общество
09:20, 31 Декабря 2021

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Поздравляем наших читателей с наступающим Новым годом!

- Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем счастья, здоровья, успехов и побольше хороших новостей!

Спасибо, что остаетесь с нами и каждый день начинаете с чтения нашего сайта. В любую погоду и при любых обстоятельствах мы постараемся сделать так, что вы обо всем узнали первыми!

Желаем вам, дорогие наши читатели, весело провести время на новогодних каникулах. Ну а мы, как всегда, будем на связи и сообщим, что происходит в Карелии и за ее пределами.

Новости, фото и видеорепортажи мы будем выкладывать на сайт даже, когда все будут отдыхать. Поэтому – не отключайтесь и хоть на пару минут отвлекайтесь от праздничного стола и развлечений, чтобы зайти на "Столицу".

Предлагаем новый, 2022 год, начать вместе с нами. Уверены, нас ждет много интересных событий!

Редакция сетевого издания "Столица на Онего"

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Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2021-12-31 13:54:25
Уважаемые господа, от всей души поздравляю всех вас с наступающим Новым Годом! Терпимости, уважения, доброты, конечно, здоровья и удачи.
"Могу вам предсказать я,
Что будет день,
Когда кругом
Все люди станут братья!"
Вася
2021-12-31 13:43:50
Многие начинают пить уже с вечера 30 го.
Hoвый
2021-12-31 14:18:37
Вася, они вчера купили. Думали, что на Новый год :)
Неравнодушный
2021-12-31 13:13:16
Счастливого Нового Года, пусть он будет ещё лучше, чем 2021.
Никита
2021-12-31 12:54:28
С Годом Тигра поздравляю,
Жизни сладкой я желаю,
Быть богаче, чем сосед,
Жить без нужд и тяжких бед,
Одеваться круто, модно,
Поступать лишь благородно,
Всё от жизни легко брать,
Никогда не унывать!
Да и извести наконец троллей , отключть комментарии , пусть бредят дома и на работе .


Владимир11
2021-12-31 12:34:39
Пусть в Новый год не устает
От новостного бега
И твой читатель достает
"Столица на Онего"!
горский еврей
2021-12-31 12:21:16
Искренне желаем вам и всему коллективу "Столицы" здоровья, процветания, новых творческих свершений и роста благодарной аудитории и поменьше троллей.
Уверен, что самые лучшие, интересные материалы еще впереди. Желаю вашей творческой команде реализации намеченных планов, вдохновения и всего самого доброго.
С уважением и с Новым годом!
Экспeрд
2021-12-31 12:40:03
горский еврей, вылизал с головы до ног. Навыки есть
горский еврей
2021-12-31 13:34:03
Экспeрд, Взаимно и и тебя с новым годом!
тезка Высоцкого
2021-12-31 12:00:30
дед мороз сначала
то есть в детстве был
позже потихоньку
незаметно сплыл
кир
2021-12-31 11:41:50
Всех с наступающим Новым годом, здоровья и добра вам, братья!
Кеша
2021-12-31 11:49:24
кир, про сестёр забыли . :)
Кот местечковый
2021-12-31 11:02:48
Столицу,как лучшую и интересную всегда, с Новым годом!
Надеемся, что Новый тигр съест Старого быка!
Изя
2021-12-31 10:07:59
Редакцию с Новым Годом поздравляю , счастья , здоровья и успехов всем желаю , Особенно поздравляю внештатного корреспондента кира , здоровья ему и по-меньше нести пургу )))
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