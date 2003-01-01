В оставшемся без воды посёлке в Приладожье завершают ремонт сети водоснабжения

В дома жителей посёлка Хийтола вновь начнёт поступать чистая вода.
Ремонт повреждённой сети водоснабжения в посёлке Хийтола Лахденпохского района обещают завершить сегодня до 15:00, сообщили в администрации округа со ссылкой на данные МУП «Водоканал».
— В случае, если водоснабжение посёлка не удастся восстановить в полном объёме, подвоз воды будет осуществляться по заявкам, которые необходимо направлять в администрацию Хийтольского сельского поселения по телефону: +7 (814-50) 4-45-42, — добавили там.
Ранее стало известно, с 19 по 26 августа десятки жителей посёлка были лишены главного коммунального блага и вынуждены самостоятельно собирать в вёдра дождевую воду. Вчера представители районного «Водоканала» отказались комментировать нашему изданию причины отсутствия воды в домах, назвав происходящее «штатной ситуацией».