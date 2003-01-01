В обманувшей карельских дольщиков строительной компании «Амперия» началась процедура банкротства

Арбитражный суд вынес решение по делу о банкротстве строительной компании, не достроившей в Карелии 20 каркасных домов.

Заседание состоялось накануне, 30 сентября, по иску одного из кредиторов, пострадавших от действий застройщика. «Столица на Онего» пообщалась с Антоном Пискуном, представляющим интересы взыскателя в рамках процесса. По словам юриста, суд удовлетворил заявление о признании несостоятельным должника и ввел первую процедуру в деле о банкротстве «наблюдение».

— Судья оценила все наши доводы, действительно, представлены были все доказательства того, что директор ООО «Амперия» господин Морозов по сей день уклоняется от выплат. Более того, за полчаса до судебного заседания он подал телефонограмму с просьбой отложить судебное заседание в очередной раз, я активно возражал и суд принял нашу позицию.

— Для Морозова на сегодняшний день уже наступили последствия, которые предусмотрены статьей 63 закона о несостоятельности. То есть он будет обязан предоставить по запросу арбитражного управляющего в кратчайшие сроки все документы, все выписки по счетам, все сведения об имуществе, все сведения о сделках и так далее, и так далее, — рассказал Антон Пискун.

Как следует из документов, поступивших в суд, у компании 106 действующих исполнительных производств на общую сумму более 22 миллионов рублей. В подавляющем большинстве это долги перед обманутыми заказчиками, уже более 10 миллионов — это задолженность перед налоговой службой, 43 исполнительных производства с минимальными суммами — за нарушения правил дорожного движения.

— Судя по всему, господин Морозов бросил компанию в начале 2024 года. Потому что там огромное количество неоплаченных штрафов. 250 рублей, 500 рублей, 1000 рублей — это несущественные штрафы, которые любое юридическое лицо может оплатить. Это почти всегда свидетельствует о том, что компания брошена, когда вот даже такие минимальные обязательства не исполняются, — говорит Антон Пискун.

Напомним, суть первой процедуры «наблюдения» в анализе финансового состояния должника и получении ответа на вопрос — возможно ли восстановление его платежеспособности. Если в рамках этой процедуры будут выявлены факты недобросовестного поведения директора, в этом случае судом может быть разрешен вопрос и о его досрочном отстранении от руководства с передачей всех полномочий по руководству компанией арбитражному управляющему.

Процедура может продлиться от 6 месяцев до трех лет, говорит Антон Пискун. Но фактически это единственная, но очень серьезная перспектива для возврата денег кредиторам.

Арбитражным управляющим назначен Михаил Королев. В ближайшее время он будет знакомиться не только с финансовыми документами, но и с обстоятельствами уголовного дела. Напомним, оно было возбуждено по факту причинения имущественного ущерба людям в мае этого года и только после придания истории всевозможной огласки. Правда, не в отношении руководителя компании, а по факту причинения ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ч.1 ст. 165 УК РФ). Пострадавшие были не согласны с данной статьей, им удалось добиться переквалификации. Сейчас дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Добавим, что в течение месяца все заинтересованные кредиторы должны обратиться в арбитражный суд с заявлениями о включении в реестр требований кредиторов.

Напомним, как минимум 20 семей пострадали от действий недобросовестного подрядчика в Карелии — компании «Амперия». Люди брали кредиты на строительство каркасных домов, в итоге остались без жилья и с обязательствами перед банками».