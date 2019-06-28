В обрабатывающих производствах Карелии снизился индекс предпринимательской уверенности

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий оценку экономической ситуации бизнесом, в мае 2019 года снизился в обрабатывающих производствах в Карелии.

В апреле индекс в обрабатывающих производствах составлял 3%, а в мае снизился до 0%. Согласно методологии опроса, учитывался баланс положительных и отрицательных оценок, которые давали респонденты.

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