09:41, 28 Июня 2019
В обрабатывающих производствах Карелии снизился индекс предпринимательской уверенности
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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий оценку экономической ситуации бизнесом, в мае 2019 года снизился в обрабатывающих производствах в Карелии.
В апреле индекс в обрабатывающих производствах составлял 3%, а в мае снизился до 0%. Согласно методологии опроса, учитывался баланс положительных и отрицательных оценок, которые давали респонденты.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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