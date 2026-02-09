В Общественной палате предложили штрафовать родителей, опаздывающих за детьми в сад

Инициатива направлена на защиту интересов воспитателей, вынужденных работать сверхурочно.
Родителей, которые систематически забирают детей из детского сада с опозданием на час и более, следует привлекать к ответственности в виде дополнительной оплаты. Такое мнение озвучил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с ТАСС.
По его словам, случаи, когда детей забывают забрать до восьми или девяти вечера, — не редкость. При этом с ребёнком остаётся воспитатель, у которого тоже есть семья.
— В случаях значительного опоздания возможно взимать дополнительную плату с родителей, не забирающих детей вовремя, — секретарь Общественной палаты РФ. Он подчеркнул, что такая мера защитит интересы сотрудников детских садов.
Одновременно представитель ОП поддержал инициативу о продлении работы дошкольных учреждений до 20:00 для удобства родителей, которые заканчивают работу в 18:00. В этом случае, по его мнению, воспитателям необходимо выплачивать двойную ставку за переработку.
Ранее «Столица на Онего» провела опрос в соцсетях. Большинство родителей не поодержало идею продления работы детских садов до 20:00.