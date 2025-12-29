В Общественной палате РФ допустили введение безусловного базового дохода для россиян

По мнению экспертов, в стране есть все условия для реализации этой инициативы.

В России есть все условия и основания для введения безусловного базового дохода, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко.

— Я думаю, что это возможно, — отметил он.

Однако, по словам собеседника агентства, такая мера поддержки вряд ли приведёт к увеличению рождаемости в будущем.

— Мы исследовали опыт других стран, которые применили этот принцип. Могу сказать, что на демографических показателях это слабо отражается, — добавил Рыбальченко.

Напомним, безусловный базовый доход (БДД) — это мера финансовой поддержки граждан, которая выплачивается вне зависимости от уровня дохода и социального положения. В декабре 2025 года первым в мире государством, реализовавшим идею БДД, стали Маршалловы Острова.

Ранее мы писали, что введение БДД в России поддержали 56% работающих граждан.