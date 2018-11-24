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Новости. Общество
16:13, 24 Ноября 2018
фото: petrosovet.info

В общественном обсуждении спорного бюджета Петрозаводска на 2019 год приняло участие меньше 200 человек

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Прошедшие в администрации Петрозаводска публичные слушания по проекту городского бюджета на 2019 год в очередной раз подтвердили – высказывать свою гражданскую позицию представители общественности предпочитают в социальных сетях.

В обсуждении главного (и весьма спорного) финансового документа приняло участие меньше 200 человек. И, как обычно, примерно половина из них – студенческого возраста - пришла стройными рядами под руководством "куратора". На вопрос, по какому поводу они здесь собрались и как сами оценивают параметры будущего бюджета, ребята, улыбаясь, предпочли отмолчаться.

Собравшимся на слушаниях был представлен доклад, согласно которого в грядущем году, как предполагают в мэрии, бюджет Петрозаводска, наконец-то, станет бездефицитным. Доходы и расходы казны сравняются и запланированы на уровне чуть более 4 944,1 млн. рублей. К слову, по предварительной оценке, городского бюджета 2018 года ситуация менее радужная: реальные бюджетные расходы в текущем году составляют 5 626,3 млн. рублей и к 31 декабря дефицит ожидается в размере 149,3 млн. рублей. Размер муниципального долга в 2019 году, согласно проекту, останется прежним и составит 2 млрд. 300 млн. рублей.

Кроме того, прогнозируется серьезное сокращение - на 608 млн. рублей - межбюджетных трансфертов, которые традиционно составляют половину от всех общих доходов города. На следующий год, по словам руководителя комитета финансов петрозаводской администрации Елены Логиновой, пока не предусмотрена какая-либо финансовая поддержка от республиканского бюджета в виде субсидий и межбюджетных трансфертов на исполнение карельской столицей целого ряда важных полномочий. Речь, в первую очередь, идет о "зарплатных" направлениях бюджетной сферы, программах переселения граждан из аварийного фонда, обеспечения жильем молодых семей и содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов. При этом заместитель главы администрации Петрозаводска подчеркнула, что ясность в вопросе получения дополнительной финансовой помощи появится только после принятия во втором чтении республиканского бюджета на 2019 год, которое ожидается 6 декабря.

У большинства собравшихся проблема "бездефицитного бюджета" особого интереса не вызвала. Высказаться решили всего лишь несколько человек.

Кто же решил выступить на слушаниях и какие претензии высказал, читайте в материале "Столицы на Онего".

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