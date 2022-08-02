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В общежитиях Петрозаводского техникума городского хозяйства созданы безопасные и комфортные условия проживания

Новости. Общество
18:30, 04 Августа 2022
фото: © Павел Сафронов

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Главными особенностями жизни в общежитиях ПТГХ поделилась старший воспитатель Ольга Николаевна Кэлэрашану.

В Петрозаводском техникуме городского хозяйства продолжается приемная компания. В наше продвинутое время она компьютеризирована, цифровизирована, автоматизирована. Документы о приеме на обучение можно подать через электронную форму на сайте техникума, через портал Госуслуг или просто отправить сканы документов по электронной почте.

В то же время, ежедневно в приёмной комиссии раздаются десятки звонков абитуриентов, родителей, бабушек, которых интересуют не только вопросы поступления и обучения, но и качества проживания в общежитии. И это абсолютно закономерный, важный и первостепенный вопрос. В каких условиях будет жить студент? Будет ли он в безопасности? Останутся ли у него добрые воспоминая о годах, проведенных в техникуме? Так всё-таки «общага» или «коллективное домохозяйство, форма совместного проживания людей»?

Мы спросили Ольгу Николаевну Кэлэрашану, старшего воспитателя: «Каково это жить в общежитии?».

«В общежитии жить нелегко, — рассказала старший воспитатель Ольга Николаевна Кэлэрашану. — Для этого нужно большое терпение. Особенно в первые два–три месяца. Нужно привыкнуть к писанным и неписанным правилам проживания, уважать соседей, научиться обслуживать себя в бытовом плане. Но это всё преодолимо. Кто-то не выдерживает, уходит. Большинство же привыкает к жизни в обществе, и годы, прожитые в общежитии, вспоминаются как доброе и хорошее приключение молодости. И никогда не забываются».

Общежития техникума расположены в непосредственной близости от учебных корпусов. Имеются все виды благоустройства: отопление, освещение, холодное и горячее водоснабжение. В жилой секции восемь комнат, санузел, умывальник, как правило, душ. Кроме того, душевая имеется в цокольном этаже здания. На этаже две кухни, оборудованные плитами. Размещение по 2–4 человека в комнате. Постельное белье предоставляется. Имеется возможность стирки личных вещей. Безопасность обеспечивается круглосуточно дежурным вахтером и тревожно-вызывной сигнализацией.

В общежитиях проводится систематический текущий ремонт помещений. Так в 2020 году осуществлена полная замена окон и наружных дверей в общежитии по ул. Кутузова, д. 11, реконструированы системы освещения и автоматической пожарной сигнализации. Отремонтирована кровля, заменены системы горячего и холодного водоснабжения, реконструирован тепловой пункт в общежитии по ул. Мурманская, д. 28. Всего на эти цели из средств бюджета Республики Карелия израсходовано более тридцати миллионов рублей.

И в этом году ремонт продолжается. В общежитии по ул. Кутузова, д. 11 будут полностью обновлены четыре санузла: туалет, умывальник, душ. Пять миллионов рублей выделены Правительством Республики Карелия. Кроме того, техникум также выделит около четырехсот тысяч рублей для софинансирования производимых работ.

Надеемся, что студенты-первокурсники сберегут отремонтированные помещения, и условия проживания в общежитии будут с каждым годом улучшаться.

Следует напомнить, что в 2022 году прием на обучение в Петрозаводский техникум городского хозяйства осуществляется на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов).

Подробнее об условиях приема на обучение: https://ptgh.onego.ru/abiturientam

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