В одной из поликлиник Петрозаводска завершился капитальный ремонт

Глава Минздрава Карелии рассказал об обновлении здания, которое не ремонтировали более 30 лет.

В Городской поликлинике № 3 завершился капитальный ремонт по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Капитального ремонта здание поликлиники не знало с конца 80-х, небольшой ремонт, по словам министра, проводился лишь в 2011 году.

«В ходе ремонта отремонтировали кабинеты врачей специалистов, кабинет сбора анализов на первом этаже, кабинеты функциональной диагностики, УЗИ, туалеты и санитарные комнаты, заменили коммуникации, электропроводку, двери, напольное покрытие», — отметил Михаил Охлопков.

Ранее министр здравоохранения Карелии рассказал о ремонте фельдшерско-акушерского пункта на юге республики.