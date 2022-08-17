В одной из саун Карелии силовики обнаружили женщину, забывшую свое имя

Росгвардейцы пресекли нарушение в гостиничном комплексе на севере республики.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии, кнопка тревожной сигнализации была нажата 25 августа в одной из гостиниц Костомукши. Прибывшим по тревоге росгвардейцам администратор объяснила, что посетители одного из гостевых домиков после истечения срока аренды не вернули ключи.

Бойцы Росгвардии посетили место заселения и обнаружили в сауне женщину. Леди была пьяна, не ориентировалась в пространстве и свое имя тоже вспомнить не могла. Личность ее установили уже росгвардейцы — в бане отдыхала 42-летняя местная жительница.

Сотрудники Росгвардии передали костомукшанку полицейским для дальнейшего разбирательства.