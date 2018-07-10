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Новости. Общество
21:05, 10 Июля 2018

В одном из городов России на неделю запретили аборты

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Акция направлена на профилактику абортов и помощь женщинам, оказавшимся в так называемой "ситуации репродуктивного выбора".

Как сообщается на сайте Минздрава Рязанской области, помощь, в первую очередь, заключается в предоставлении женщине и ее близкому окружению полной и достоверной информации о последствиях аборта - физических и духовных, сообщает health.mail.ru. Это одна из главных целей работы Регионального центра медико-психологической помощи женщинам, созданного на базе Рязанской городской клинической больницы №8 в 2014 году. Также медико-психологическую помощь женщинам оказывают психологи первичных кабинетов женских консультаций Рязани и межрайонных центров.

Ежегодно медицинские организации участвуют в акции "Подари мне жизнь!", которую проводит Фонд социально-культурных инициатив, президентом которого является Светлана Медведева. Акция связана с Днем семьи, любви и верности и проводится в течение недели - с 9 по 15 июля. В течение этого времени аборты в больницах не проводятся.

Будут ли во время акции запрещены аборты по медицинским показаниям, ведомство не уточняет.

Похожие акции периодически проходят и в других регионах России: в январе 2017 года на один день запретили аборты в Ярославской области. А в Белгородской области с абортам борются системно: женщин, которые решились на процедуру, заставляют получать согласие священнослужителя.

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Комментарии

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nae
2018-07-10 21:53:29
Аборт - убийство. Женщина заказчик, врач исполнитель, медсестра соучастник. Криминал, легимитизированный государством. О "ситуации репродуктивного выбора" нужно задумываться ДО, а не после. Для этого голова есть.
Гость
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