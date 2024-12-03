В одном из карельских храмов открылась группа взаимопомощи для зависимых

Каждый четверг в карельском храме будут проводить встречи для зависимых.

2 декабря в Храме Архистратига Михаила прошла встреча, посвященная открытию группы взаимопомощи для людей, столкнувшихся с проблемой зависимости. Настоятель храма, иерей Игорь Козлов, и эксперт в области химической зависимости Юрий Викторович Елохин обсудили детали нового проекта. Об этом сообщили в группе «НОВАЯ ВИЛГА/Д.ВИЛГА/Д.ПОЛОВИНА. Доска объявлений».

Как уточняется, каждый четверг, начиная с 19 декабря, в храме будет совершаться молебен Неупиваемая Чаша, после которого все желающие смогут принять участие в группе взаимопомощи. Участники смогут поделиться своим опытом, получить поддержку и найти новые силы для борьбы с зависимостью.

Встречи будут проходить в Храме Архистратига Михаила (П.Чална, Республика Карелия). Начало в 19:00.