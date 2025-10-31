В одном из карельских лесничеств незаконно вырубили почти 70 деревьев

В Пряжинском лесничестве незаконно вырубили леса почти на 650 тысяч рублей.
Как рассказали в самом лесничестве, рубка 47 елей и 12 берез была произведена арендатором лесного участка с нарушением требований законодательства – без подачи соответствующей декларации. Ущерб лесному фонду составил 648 тысяч рублей.
Материалы по данному факту направлены в правоохранительные органы, виновнику предложено добровольно возместить причиненный ущерб и оплатить договорную неустойку.
Лесная декларация — это заявление об использовании лесов в соответствии с проектом освоения лесов. Это обязательный документ для всех лесопользователей, использовать лесной участок без него нельзя.
Ранее мы опубликовали четвертую лекцию про лес, где рассказали из чего складывается стоимость досок.