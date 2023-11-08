В одном из крупных районов Петрозаводска в пятницу до вечера не будет воды

В пятницу, 10 ноября, в ряде домов Октябрьского района карельской столицы с 9.00 часов отключили холодную воду.

Опланируемом отключении воды в районе Октябрьского проспекта сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.

Так, в пятницу, 10 ноября, с 09.00 до 20.00 холодное водоснабжение отключат в домах №№ 31, 33 на улице Зайцева и в домах №№ 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 9, 9А на улице Лисицыной.

Холодной воды не будет из-за плановых работ на сетях АО «ПКС-Водоканал».

Работать будут специалисты ООО «УМР КСМ».