В одном из министерств Карелии появится своя медаль

Глава Минэка Карелии анонсировал появление новой ведомственной награды.

Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия Олег Ермолаев на своей странице в сети Telegram рассказал о новой ведомственной награде.

Медаль «За заслуги в сфере экономики» должна появиться в Минэкономразвития Карелии.

Ранее фермерское хозяйство в Карелии было награждено медалью по итогам сельскохозяйственной выставки.