В одном из министерств Карелии появится своя медаль

Глава Минэка Карелии анонсировал появление новой ведомственной награды.
Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия Олег Ермолаев на своей странице в сети Telegram рассказал о новой ведомственной награде.
Медаль «За заслуги в сфере экономики» должна появиться в Минэкономразвития Карелии.
Ранее фермерское хозяйство в Карелии было награждено медалью по итогам сельскохозяйственной выставки.
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