В одном из парков Петрозаводска отремонтировали пешеходный мост

Об этом рассказали в городском паблике.
В парке Беличий остров в Петрозаводске отремонтировали пешеходный мостик. Об этом рассказали в паблике КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка 13 сентября.
Как отметили в источнике, деревянный настил пешеходного мостика у дома № 22 по ул. Питкярантская, который со временем обветшал, отремонтировали.
На мостике полностью заменили доски и покрасили перила. В паблике поделилсь фотографией обновленного моста.
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