В одном из парков Петрозаводска отремонтировали пешеходный мост

Об этом рассказали в городском паблике.

В парке Беличий остров в Петрозаводске отремонтировали пешеходный мостик. Об этом рассказали в паблике КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка 13 сентября.

Как отметили в источнике, деревянный настил пешеходного мостика у дома № 22 по ул. Питкярантская, который со временем обветшал, отремонтировали.



На мостике полностью заменили доски и покрасили перила. В паблике поделилсь фотографией обновленного моста.