В одном из поселков Сортавальского района ввели запрет для пешеходов

В Вяртсиля начался ремонт пешеходной части моста.

Как сообщили власти Сортавальского района, в поселке Вяртсиля начался ремонт пешеходной части моста через реку Юуванйоки по улице Заводская.



Пешеходные пролеты полностью демонтировали и оградили красной лентой, проход запретили.

Рабочие здесь заменят деревянный настил и внутренние элементы, потом покрасят ограждение.

Ранее мы сообщали о том, когда достроят мост на трассе под Петрозаводском.