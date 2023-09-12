В одном из поселков Сортавальского района ввели запрет для пешеходов

В Вяртсиля начался ремонт пешеходной части моста.
Как сообщили власти Сортавальского района, в поселке Вяртсиля начался ремонт пешеходной части моста через реку Юуванйоки по улице Заводская.
Пешеходные пролеты полностью демонтировали и оградили красной лентой, проход запретили.
Рабочие здесь заменят деревянный настил и внутренние элементы, потом покрасят ограждение.
Ранее мы сообщали о том, когда достроят мост на трассе под Петрозаводском.
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