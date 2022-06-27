В одном из районов Петрозаводска полыхает жилой дом (ФОТО)

Очевидцы сообщают о пожаре на Перевалке.
В редакцию «Столицы на Онего» прислали фото пожара на Перевалке. Дым от него видно даже из других районов города.
В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появились фотографии очевидцев пожара. Как утверждают свидетели, загорелся уже второй дом.
В МЧС подтвердили, что на место выехали пожарные наряды. О жертвах пока ничего не сообщается. Как уточнили спасатели, полыхает здание на улице Щорса.
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