В одном из районов Петрозаводска полыхает жилой дом (ФОТО)

Очевидцы сообщают о пожаре на Перевалке.

В редакцию «Столицы на Онего» прислали фото пожара на Перевалке. Дым от него видно даже из других районов города.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появились фотографии очевидцев пожара. Как утверждают свидетели, загорелся уже второй дом.

В МЧС подтвердили, что на место выехали пожарные наряды. О жертвах пока ничего не сообщается. Как уточнили спасатели, полыхает здание на улице Щорса.