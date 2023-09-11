В одном из районов Петрозаводска продлили автобусный маршрут

В Петрозаводске ремонтируют дороги в районе Рыбки.

В администрации главы Карелии рассказали о ремонте дорог в районе Рыбки.

Так, в Петрозаводске асфальтируют дороги на улицах Боровая и Беломорская.



Уже к концу года в дом на Боровой вселятся около тысячи человек по программе расселения аварийного жилья. Из-за этого возрастет и транспортная нагрузка.



Дороги в этом районе ремонтируют по поручению главы республики Карелии.

Также сюда продлили автобусный маршрут № 5.