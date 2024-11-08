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В одном из районов Петрозаводска сделали тихую зону: из-за подростков скамейки перенесли подальше от жилых домов

Новости. Общество
08:50, 09 Ноября 2024
фото: © Андрей Ушаков / VK

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Из-за шумных групп подростков в одном из районов Петрозаводска пришлось перенести скамейки подальше от жилых домов.

Депутат Андрей Ушаков отреагировал на жалобы жителей Кукковки на шумные компании молодежи, собирающиеся на аллее между домом 9а по ул. Фролова и школой № 2.

Как рассказал Андрей Ушаков, жители жаловались на то, что вечерами на аллее собираются шумные компании молодежи, которые мешают отдыхать жильцам близлежащих домов. Молодежь облюбовала это место из-за установленных скамеек и кустарников, которые создавали укромные уголки.

Как отметил депутат, жители просили перенести скамейки в другое место, где молодым людям было бы некомфортно шуметь.

С помощью мобильной бригады Службы заказчика скамейки были перенесены выше по аллее, ближе к филиалу поликлиники. Это место более открытое, там нет кустов, и скамейки будут удобны для посетителей поликлиники.

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