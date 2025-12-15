В одном из районов Петрозаводска жители жалуются на невыносимый запах

На Старой Кукковке на улице Мончегорской в районе домов №43 и 45 образовалась опасная наледь из-за прорыва канализационных стоков.
Местная жительница в паблике VK «КУККОВКА.РФ|микрорайон Кукковка» сообщает, что лёд перекрыл даже выход со двора домов и доступ к водозаборной колонке.
По словам горожан, проблема носит хронический характе, и канализационный колодец в этом месте периодически течёт уже на протяжении 11 лет. Сейчас ситуация обострилась: постоянный поток стоков создаёт обширную ледяную корку и распространяет невыносимый запах по округе.
— Три года живу на Старой куковке и три года там течет эта канализация. Реально воняет. По этой дороге стараюсь не ездить, — комментирует происходящее один из жителей микрорайона.
Авария создаёт травмоопасную ситуацию для жителей близлежащих домов и лишает их возможности набирать воду из уличной колонки. В публикации упоминается, что обращения по проблеме ранее не приводили к её кардинальному решению.
«Прошло 11 лет, а воз и ныне там», — заключает в публикации жительница Кукковки.
