В одном из самых больших районов Петрозаводска проверят, как водители перевозят своих детей

В среду, 22 марта, на Древлянке в Петрозаводске пройдут массовые проверки автолюбителей.

Днем 22 марта сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проконтролируют, как водители соблюдают правила перевозки детей, сообщили в ГИБДД города.



Автомобилистам, в частности, напомнят о необходимости пристегивать детей, перевозить их в автокреслах и удерживающих устройствах.



Дорожные полицейские просят водителей не пренебрегать правилами и беспокоиться о безопасности юных пассажиров.