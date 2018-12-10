В одном из жилых районов Петрозаводска временно отключат электроснабжение

В течение нескольких дней будет временно отключаться электроснабжение в Тепличном, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Специалисты АО "Прионежская сетевая компания" проводят в этом районе работы по замене оборудования.

В период с 10 по 14 декабря с 11 до 16 часов планируется отключение электроэнергии в жилом районе Тепличный (улицы Тепличная, Огородная и Парниковая).