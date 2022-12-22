Особые правила действуют в охранных зонах энергообъектов «Россети Северо-Запад»

Заявку на проведение работ в границах таких зон необходимо направлять в электросетевую компанию за две недели.

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства. Работы на таких территориях возможно производить только при соответствующем допуске и с обеспечением необходимых мер безопасности. При нарушении этих условий неминуемо возникает угроза нарушения электроснабжения потребителей, но, главное, высока вероятность причинения вреда жизни и здоровью людей.

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» просит жителей Республики Карелия, в частности водителей крупногабаритной техники, быть осторожными при работе вблизи энергообъектов. Риск попасть под напряжение особенно возрастает в период снегоуборочных мероприятий. Даже в том случае, если кузов грузового автомобиля не зацепит провода ЛЭП, высокое напряжение способно убить.

Безопасное расстояние от механизмов и подъемных сооружений до провода:

на ВЛ-6(10)-35 кВ — не менее 1 метра,

на ВЛ-110 кВ — не менее 1,5 метра.

Не допускается сгружать снег под провода ЛЭП. Это препятствует нормальному обслуживанию и ремонту воздушной линии. Несанкционированное складирование снега в охранных зонах ЛЭП может привести к отключению от электроснабжения значительного числа потребителей: жилых домов, производственных предприятий и объектов социальной инфраструктуры. А также к причинению вреда здоровью и даже смерти работников, осуществляющих выгрузку снега.

Весной интенсивное таяние снега способно привести к подтоплению энергообъектов и подмыванию фундаментов опор — без электроснабжения может остаться целый район.

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, сорванных знаков необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.