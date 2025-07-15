В охваченном огнём Лоухском районе ввели режим ЧС

Сейчас на территории округа свирепствуют 4 лесных пожара.

В Лоухском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщил председатель Госкомитета Карелии по безопасности населения Олег Поляков.

Прямо сейчас на территории округа бушуют 4 лесных пожара, 3 из них локализованы.

— Угрозы населённым пунктам на данный момент нет. В целях недопущения распространения пламени выставим посты Отряда противопожарной службы, а при осложнении оперативной обстановки привлечём силы добровольных дружин и местных жителей, — отметил он.

Напомним, до конца месяца в большинстве районов Карелии действует высокий класс пожарной опасности. Власти республики настоятельно просят не поджигать траву или бытовой мусор, не выкидывать на землю окурки и не разводить костры, поскольку эти действия могут привести к распространению огня по жилым и природным зонам.

Ранее мы писали, что в последний день июля в Карелии ожидаются грозы и аномально жаркая погода.