В захваченной сорняками карельской деревне ввели карантин

Ограничительные меры коснулись более 40 гектаров земель в Медвежьегорском районе.
В деревне Бор-Пуданцев Медвежьегорского района введён карантинный режим в связи с увеличением популяции повилики — паразитического сорняка, оказывающего губительное влияние на культурные растения. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального отделения Россельхознадзора.
— Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 41,21 га, — рассказали там.
На время проведения мероприятий по ликвидации сорняка будет запрещён выпас сельскохозяйственных животных, вывоз почвы и грунта за пределы карантинной зоны, а также использование указанной территории для выращивания семян. С полным перечнем ограничений можно ознакомиться на сайте Управления в разделе «Приказы об установлении карантинных фитосанитарных зон».
Отмечается, что карантинный режим будет снят только в случае полного уничтожения повилики.
Ранее из-за опасного заболевания земляники Россельхознадзор ввел карантин на землях сельскохозяйственного назначения в посёлке Мийнала Лахденпохского района.