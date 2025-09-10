В захваченной сорняками карельской деревне ввели карантин

Во всероссийский день трезвости карельские врачи рассказали о вреде алкоголя с первой капли.

Отмечается, что карантинный режим будет снят только в случае полного уничтожения повилики.

На время проведения мероприятий по ликвидации сорняка будет запрещён выпас сельскохозяйственных животных, вывоз почвы и грунта за пределы карантинной зоны, а также использование указанной территории для выращивания семян. С полным перечнем ограничений можно ознакомиться на сайте Управления в разделе «Приказы об установлении карантинных фитосанитарных зон» .

В деревне Бор-Пуданцев Медвежьегорского района введён карантинный режим в связи с увеличением популяции повилики — паразитического сорняка, оказывающего губительное влияние на культурные растения. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального отделения Россельхознадзора.

