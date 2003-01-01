Старое здание ФАПа в Приладожье привели в порядок

В поселке Заозёрном Сортавальского округа завершился ремонт фельдшерско-акушерского пункта.

Сегодня в посёлке Заозёрном Сортавальского округа завершился ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в своём телеграм-канале.

— Специалисты полностью заменили напольное покрытие: демонтировали старый линолеум и уложили новую плитку; выровняли и покрасили потолки и стены; деревянные окна заменили на стеклопакеты из ПВХ; смонтировали электросети с полной заменой розеток, выключателей и светильников; заменили внутренние сети холодного водоснабжения, установили новые мойки, умывальники, водонагреватель и счётчик воды, — рассказал он о выполненных работах.

В настоящее время медицинским пунктом заведует фельдшер Лариса Замчалкина, трудовой стаж которой превышает 40 лет.

