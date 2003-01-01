В Сортавальском округе до 2030 года расселят 160 аварийных домов

Министр здравоохранения Карелии предупреждает об опасности не только гриппа, но и коронавируса и одновременного сочетания этих двух заболеваний.

До конца 2030 года в Сортавальском округе расселят 160 аварийных многоквартирных домов. Новое благоустроенное жилье получат 864 семьи, чьи дома признаны аварийными до 31 декабря 2021 года. Ою этом сообщил на странице Сергей Крупин, глава Сортавальского округа. В этом году администрация округа направила 187,2 млн рублей на выкуп 45 жилых помещений у собственников, которые предпочли компенсацию вместо предоставления квартиры. Перечень домов, включённых в региональную программу переселения, доступен по ссылке: https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F407252230&utf=1

Костомукшские «Бонни и Клайд» украли со счёта своего знакомого более 200 тысяч рублей

Дожди и похолодание до +6°С: к чему готовиться жителям Карелии 28 августа

В Петрозаводске видовую квартиру в новом доме можно купить по доступной цене

С 1 сентября все рыбаки обязаны иметь при себе в лодке документы

В 2026 году МРОТ россиян может увеличиться на 20%

Село в карельском Поморье может остаться без связи с миром из-за разрушающегося моста

Аквагрим, виртуальные миры и «вкусный» мастер-класс: как в «Тетрисе» отметят День знаний

Карельский общественник Зябкин арестован за развратные действия с тремя подростками в прошлом году

Президент наградил медалью жителя Карелии, который спасал людей во время прорыва на шлюзе ББК

Почти каждый второй пользователь Билайна собирается совершать покупки к новому учебному году, пользуясь подсказками нейросетей.

В Петрозаводске пьяный водитель попытался скрыться от полиции и врезался в патрульную машину

Молодой пудожанин обеднел почти на 2 млн рублей после разговора с мошенниками

«Рецепт счастья»: французская мелодраматическая комедия о том, что он точно существует

Паспорт в лодке, дикие пляжи, пьянство на контроль: 1 сентября вступит в силу закон «О безопасности людей на водных объектах»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.