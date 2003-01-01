В Сортавальском округе до 2030 года расселят 160 аварийных домов

Новое благоустроенное жилье получат 864 семьи.
До конца 2030 года в Сортавальском округе расселят 160 аварийных многоквартирных домов. Новое благоустроенное жилье получат 864 семьи, чьи дома признаны аварийными до 31 декабря 2021 года. Ою этом сообщил на странице Сергей Крупин, глава Сортавальского округа.
В этом году администрация округа направила 187,2 млн рублей на выкуп 45 жилых помещений у собственников, которые предпочли компенсацию вместо предоставления квартиры.
Перечень домов, включённых в региональную программу переселения, доступен по ссылке: https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F407252230&utf=1