Паспорт в лодке, дикие пляжи, пьянство на контроль: 1 сентября вступит в силу закон «О безопасности людей на водных объектах»
27 августа, 16:50 Статьи
Директор «Карбон-Шунгит»: «Ни о каком банкротстве нашего предприятия речи не идет»
25 августа, 16:20 Статьи
«Рецепт счастья»: французская мелодраматическая комедия о том, что он точно существует
25 августа, 10:45 Статьи
Новости

Петрозаводчане почтут память жертв теракта в Беслане

19:00

В Сортавальском округе до 2030 года расселят 160 аварийных домов

18:20

В Прионежском районе автомобиль улетел в кювет — есть пострадавшие

18:00

Карельские каратисты завоевали серебро и бронзу на Спартакиаде в Орле

17:40

В Карелии на протяжении пяти лет переполнены СИЗО

17:20

Облачно и до +18°С ожидается в Карелии 29 августа

17:00

Персональную выставку Ильи Растатурина откроют в Петрозаводске

16:45

В Прионежском районе Карелии простились с погибшим на СВО

16:30

В Беломорске спасли застрявшего в вентиляции котёнка

16:15

Элиссан Шандалович потребовал увеличить количество рабочих в Кончезерской школе, где идет капремонт

16:00

Пошел на СВО за отцом: 19-летний житель Петрозаводска погиб в зоне боевых действий

15:47

В Кондопожском районе водитель легкового авто погиб при столкновении с фурой

15:45

Карелия начала сотрудничество с ЮАР

15:35

Молодой пудожанин обеднел почти на 2 млн рублей после разговора с мошенниками

15:20

Взрыв бочки убил работника на карьере в Лахденпохском районе Карелии

15:00

В соседнем с Карелией регионе возбуждено уголовно дело за последствия самовыгула собаки

14:25

Два пляжа в Лоухском районе Карелии соответствуют всем санитарным нормам

13:30

В поселке Хийтола в Приладожье полностью восстановили водоснабжение

13:10

В Костомукше жестко столкнулись ВАЗ и ГАЗ

12:50

В Петрозаводске пьяный водитель попытался скрыться от полиции и врезался в патрульную машину

12:30

Петрозаводчанина убили 23 ножевыми ударами

12:00

Почти каждый второй пользователь Билайна собирается совершать покупки к новому учебному году, пользуясь подсказками нейросетей.

11:45

В России создали первый тест сразу на 25 инфекций

11:30

Президент наградил медалью жителя Карелии, который спасал людей во время прорыва на шлюзе ББК

11:15

Стало известно, на каких условиях Wildberries планирует построить логистический центр в Карелии

11:00

Между Петрозаводском и Петербургом запустят дополнительные автобусные рейсы

10:40

Карельский общественник Зябкин арестован за развратные действия с тремя подростками в прошлом году

10:12

В Беломорске подросток угнал питбайк

10:00

В РЖД показали новые вагоны купе

09:30

В Петрозаводске проходят массовые проверки водителей

09:00

В Петрозаводске временно изменится маршрут троллейбуса №4

08:40

Аквагрим, виртуальные миры и «вкусный» мастер-класс: как в «Тетрисе» отметят День знаний

08:20

Село в карельском Поморье может остаться без связи с миром из-за разрушающегося моста

08:00

«Весь день творился какой-то ад»: на поверхности Солнца обнаружили около 100 новых пятен

07:40

Жительница Олонецкого района примет участие в масштабном конкурсе доярок в Суздале

07:20

В 2026 году МРОТ россиян может увеличиться на 20%

07:00

Петрозаводским школьникам расскажут о многообразии спортивных секций города

06:40

Названы самые продаваемые в 2025 году российские автомобили

00:10

Сборщики ягод в Карелии рассказали о рекордных заработках

21:45

С 1 сентября все рыбаки обязаны иметь при себе в лодке документы

20:45

Юные петрозаводчане смогут научиться управлять БПЛА и военной техникой

19:30

В Карелии открыли первый Центр пробации

19:15

Пожар на полигоне в Кондопожском районе Карелии локализован

19:00

В Петрозаводске 8-летний ребенок пострадал в ДТП

18:30

В Петрозаводске две женщины отдали мошенникам 700 тыс. рублей

18:00

В Петрозаводске видовую квартиру в новом доме можно купить по доступной цене

17:45

Ушёл из жизни известный оперный певец Сергей Алексашкин

17:30

Член Общественной палаты Карелии задержан за развратные действия с детьми

17:20

Сортавала может стать городом-мегакурортом с помощью КРТ

17:15

В Кондопоге открыли новый спортивно-игровой комплекс

17:05

Дожди и похолодание до +6°С: к чему готовиться жителям Карелии 28 августа

17:00

Шандалович поддержал инициативу Минздрава РФ сделать бюджетные места в медвузах и колледжах целевыми

16:45

В России отдадут приоритет разработке ПО с искусственным интеллектом

16:30

Прима-балерина Музыкального театра Карелии Юки Окоти получила разрешение на проживание в России

15:25

Спортсмен из Карелии вошел в топ боксеров России

15:00

25-летний уроженец Олонецкого района погиб на СВО

14:20

Завершилось расследование дела о взятках экс-замгендиректора «Корпорации развития Карелии» Раумо

14:08

Мэра Владимира задержали по подозрению в мошенничестве

13:40

Эрмитаж привезет в Петрозаводск предметы из коллекции эпохи Петра I

13:20

Костомукшские «Бонни и Клайд» украли со счёта своего знакомого более 200 тысяч рублей

13:00

В России ввели штрафы за передачу сим-карт третьим лицам

12:45

На Древлянке в Петрозаводске отключили электричество

12:15

В оставшемся без воды посёлке в Приладожье завершают ремонт сети водоснабжения

12:00

В России повысят социальные и страховые пенсии

11:50

На смартфоны с Android запретят устанавливать неофициальные приложения

11:35

Специалисты готовят дома в Петрозаводске к отопительному сезону

11:20

В городе Сортавала сгорел деревянный дом

11:10

Стали известны подробности ДТП с УАЗом в Суоярвском районе

10:50

Петрозаводчанин осужден за убийство сожительницы

10:30

Сегежа выходит на высокую скорость: МегаФон разогнал 4G для города и комбината

10:15

Супруги Валерий и Елена Григорович из Сегежи отметили золотую свадьбу

10:00

70 тысяч пассажиров перевезла запущенная в июне в Петрозаводске электричка

09:48

В Суоярвском округе отремонтировали три ФАПа

09:25

«Подключай выгоду»: еще 10 клиентов «ТНС энерго Карелия» получили бонусы

09:20

Популярные места купания в Сортавальском округе оказались опасными

09:00

Назначен новый начальник полиции Медвежьегорского района

08:30

Площадь тления на свалке в Кондопоге уменьшилась

08:00

Новый директор требуется в школу Петрозаводска

07:40

Легковушка вылетела с трассы «Сортавала» в Карелии

07:20

Землетрясение произошло на юге России

07:00

Схема движения изменится в центре Петрозаводска

06:40

Раскрыт неожиданный эффект курения

00:10
В Сортавальском округе до 2030 года расселят 160 аварийных домов
Сегодня 18:20 Общество
Новое благоустроенное жилье получат 864 семьи.

фото: Столица на Онего

До конца 2030 года в Сортавальском округе расселят 160 аварийных многоквартирных домов. Новое благоустроенное жилье получат 864 семьи, чьи дома признаны аварийными до 31 декабря 2021 года. Ою этом сообщил на странице Сергей Крупин, глава Сортавальского округа.

В этом году администрация округа направила 187,2 млн рублей на выкуп 45 жилых помещений у собственников, которые предпочли компенсацию вместо предоставления квартиры.

Перечень домов, включённых в региональную программу переселения, доступен по ссылке: https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F407252230&utf=1 

Первая партия вакцин от гриппа поступила в Карелию

Министр здравоохранения Карелии предупреждает об опасности не только гриппа, но и коронавируса и одновременного сочетания этих двух заболеваний.

