В октябре в Петрозаводске пройдёт фестиваль антиквариата «Винтажный цех»

Горожан приглашают посетить выставку старинных вещей и аксессуаров ручной работы.

11 и 12 октября с 12:00 до 18:00 на 4 этаже петрозаводского ТРЦ «Тетрис» будет проходить хендмейд-фестиваль «Винтажный цех», сообщили в группе события.

— Особое место здесь займут товары для дома и досуга: книги, пластинки, винтажная одежда, посуда, украшения, предметы дизайна и интерьера! И, конечно же, необычные вещи ручной работы от наших прекрасных хендмейдеров! — написали организаторы.

Вход на мероприятие свободный, поэтому посетить его смогут все желающие. Горожанам, планирующим выставить свои изделия на продажу, необходимо заранее подать заявку на участие, написав в личные сообщения Наталье Потаповой.