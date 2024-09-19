В октябре всех ждет шестидневная рабочая неделя

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе с 28 октября по 2 ноября.

Рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября будет шестидневной, передает пресс-служба Госдумы. Уточняется, что такое решение принято из-за переноса выходного дня с субботы на 30 апреля — это нужно, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая, пишут news.ru .

При этом рабочий день в субботу будет сокращенным. Россияне из-за празднования Дня народного единства все равно будут отдыхать два дня подряд — в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.

Ранее министр труда Антон Котяков заявил, что в 2024 году в ведомстве постарались учесть желание людей отдохнуть подольше в теплое время года, поэтому увеличили празднование Первомая. Люди будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая: два выходных дня добавились за счет 27 апреля и 2 ноября, позаимствованного у Дня народного единства. Котяков подчеркнул, что министерство постаралось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками.