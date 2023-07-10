В октябре завершится капремонт двух участков трассы в Карелии, ведущей вдоль Онего

Трехслойное асфальтобетонное покрытие появится в общей сложности на 33 километрах автодороги в Прионежском районе.

Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Кола», это стало возможным в рамках капремонта федеральной трассы «Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску».

Еще на двух участках автодороги А-215 появится трехслойное асфальтобетонное покрытие.

Сейчас работы ведутся на участках автодороги с 86 по 100 и с 113 по 132 километры, уточнили в Упрдор «Кола».

Как рассказали специалисты, на участке с 86 по 100 километр полностью отсыпали земляное полотно, уложили и укрепили водоотводные трубы, установили локальные очистные сооружения. Рабочие обустраивают нижний и верхний слои основания дорожного покрытия, занимаются планировкой обочин.

Половина от общего объема работ выполнена и на участке автодороги 113 – 132 км, отметили в Упрдор «Кола».

Как сообщили дорожники, в границах сел Шокша, Деревянное и деревни Педасельга идет обустройство пешеходной инфраструктуры и систем уличного освещения.

Завершение работ запланировано на октябрь этого года.