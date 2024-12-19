В Октябрьском районе Петрозаводска установили елку

Новогоднее дерево, однако, понравилось не всем жителям.

Праздничную елку установили на улице Мелентьевой, сообщили в паблике Октябрьский и Первомайский | Петрозаводск.

Новогоднее дерево, однако, понравилось не всем жителям. «Такое ощущение, что просто взяли со склада, ветки кое-как воткнули и норм. Расправить никто даже не пытался. Вроде бы и сама елка хорошая, но после такой сборки-установки радости не вызывает», — написал один из горожан.

Впрочем, другие жители с автором публикации не согласились: «елка как елка», — написали в комментариях под постом.