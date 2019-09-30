Подписаться
Новости. Общество
12:01, 30 Сентября 2019

В Олонецком районе Карелии энергетики завершили ремонт 6 ЛЭП

Загрузка...

АО "Прионежская сетевая компания" капитально отремонтировала хозяйственным способом энергообъекты в Олонецком районе и заканчивают ремонты линий электропередачи в Лоухском районе.

В Олонецком районе силами персонала компании отремонтированы 6 ЛЭП напряжением 0,4 кВ, питающие электроэнергией потребителей в самом районном центре – Олонце – и в поселке Тукса. На линиях было заменено 88 опор.

Заканчиваются ремонтные работы и в Лоухском районе. Здесь хозяйственным способом Прионежская сетевая компания заменила 91 опору на 5 линиях электропередачи напряжением 0,4 кВ. Эти ЛЭП поставляют электроэнергию в поселки Кестеньга, Тунгозеро, Хетоламбина и Плотина.

"Эти работы выполнялись в рамках "Ремонтной программы компании на 2019 год" и значительно повысят надежность энергоснабжения потребителей", - отметили в АО "ПСК".

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.09.2019, 12:09
Грузовик раздавил женщину, выбежавшую на дорогу в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)
28.09.2019, 09:54
ДТП в Карелии: "Машина в хлам. Люди в реанимации"
28.09.2019, 10:15
НЛО пролетел в Карелии (ВИДЕО)
28.09.2019, 13:09
Трое рыбаков утонули на озере в Карелии
27.09.2019, 14:44
На трассе в Карелии погиб 18-летний дорожный рабочий
26.09.2019, 10:28
Появились подробности смертельного ДТП под Петрозаводском (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 12:41
Капитал
Почему нет роста?
События последних месяцев обострили проблему неравномерности экономической модернизации Карелии.
Въезжай и живи
27.09.2019 12:16
Карелфарму – 100 лет!
27.09.2019 09:13
Большие перемены с Ириной Мирошник 7
26.09.2019 11:19
Заказала суши и пошла убивать
26.09.2019 10:17
Вся аналитика

Чтиво

26.09.2019 09:00
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Историческая память становится площадкой для баталий" 6
25.09.2019 16:02
Цыпкин против глупости 7
25.09.2019 11:34
Сорока как символ депутатского невежества 3
24.09.2019 15:51
архив чтиво

Медиа

"Резонанс" на ТНТ-Онего
Сегодня 10:07
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»