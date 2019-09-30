В Олонецком районе Карелии энергетики завершили ремонт 6 ЛЭП

АО "Прионежская сетевая компания" капитально отремонтировала хозяйственным способом энергообъекты в Олонецком районе и заканчивают ремонты линий электропередачи в Лоухском районе.

В Олонецком районе силами персонала компании отремонтированы 6 ЛЭП напряжением 0,4 кВ, питающие электроэнергией потребителей в самом районном центре – Олонце – и в поселке Тукса. На линиях было заменено 88 опор.

Заканчиваются ремонтные работы и в Лоухском районе. Здесь хозяйственным способом Прионежская сетевая компания заменила 91 опору на 5 линиях электропередачи напряжением 0,4 кВ. Эти ЛЭП поставляют электроэнергию в поселки Кестеньга, Тунгозеро, Хетоламбина и Плотина.

"Эти работы выполнялись в рамках "Ремонтной программы компании на 2019 год" и значительно повысят надежность энергоснабжения потребителей", - отметили в АО "ПСК".

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.