В Олонецком районе Карелии улучшат состояние 26 дорог

До 31 октября специалисты ООО "Олонецавтодор" улучшат состояние участков 26 региональных дорог, сообщили в Минтрансе Карелии.

Сегодня дорожники укладывают выравнивающий слой из асфальтобетона на участке дороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта и занимаются плановым профилированием дороги Новинка – Тигвера. Завтра профилирование будет выполняться на автодороге Усланка-Мегрега.

Кроме того, работы по содержанию с мая по октябрь запланированы ещё на 23 дорогах: Олонец – Верховье, Коткозеро – Вагвозеро, Олонец - ферма СПУ – 2, Куйтежа – Верховье, Видлица – Кинелахта – Ведлозеро, Устье –Ташкеницы, Видлица – Верхняя Видлица, Седокса – Алексала, автодороги по п.Коткозеро, д. Тукса, по п.Кескозеро, п.Речная Сельга, Олонец – Чимелица, подъезды к поселкам Интерпосёлок, Самбатукса, Верхнеолонецкий, Большие Горы, Ковера, Старая Тулокса, деревням Нурмолицы и Лемозеро, автодорога на п.Новинка, Ильинский – Андрусово.

В рамках госконтракта работы по содержанию предусматривают ликвидацию размывов, устранение повреждений и восстановление верхних изношенных слоев дорожного покрытия, устройство кюветов и труб, установку новых дорожных знаков на металлических стойках и вырубку кустарника. На каждой из указанных дорог подрядчик выполняет определённый объём и вид работ, согласно утверждённому плану.