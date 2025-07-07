Спасатели всемером боролись с охватившим здание пламенем.

Сегодня ночью в деревне Нурмолицы Олонецкого района произошло возгорание частного дома, сообщили в ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».

Для борьбы с пламенем на место прибыли 6 пожарных и 1 доброволец.

По информации спасателей, погибших и пострадавших нет. На данный момент устанавливаются причины ЧП.

Ранее стало известно, что полыхающее здание бывшей почты в деревне Чебино Медвежьегорского района тушили в течение 5 часов.