В Олонецком районе машина вылетела в кювет, водитель госпитализирован

По теме
Загрузка...
В Олонецком районе Карелии водитель не справился с управлением, машина оказалась в кювете.
В минувшую субботу около 14 часов в Олонецком районе Карелии на 301 км автодороги "Кола" произошла дорожная авария. Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, 56-летний водитель автомобиля Лада Ларгус не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет.
В результате происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован.
По теме
Выбор читателей
09.08.2018, 10:43
05.08.2018, 08:40
08.08.2018, 10:55
07.08.2018, 15:05
10.08.2018, 11:44
10.08.2018, 10:00
Аналитика
10.08.2018 12:00
Капитал
Минэк Карелии представил программу социально-экономического прогноза республики до 2021 года.
09.08.2018 10:09
07.08.2018 13:09
31.07.2018 10:32
Чтиво
08.08.2018 10:55
Без политики
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
03.08.2018 12:21
30.07.2018 11:24
26.07.2018 12:09
Медиа
11.08.2018 10:40
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии