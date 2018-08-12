В Олонецком районе машина вылетела в кювет, водитель госпитализирован

В Олонецком районе Карелии водитель не справился с управлением, машина оказалась в кювете.

В минувшую субботу около 14 часов в Олонецком районе Карелии на 301 км автодороги "Кола" произошла дорожная авария. Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, 56-летний водитель автомобиля Лада Ларгус не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет.

В результате происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован.