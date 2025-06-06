В Олонецком районе Карелии нашли тело утонувшего мужчины

Поисковая группа передала тело правоохранительным органам для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Сегодня, 24 июня, поисково-спасательная группа нашла на дне реки Олонки тело утонувшего мужчины. Тело подняли, доставили на берег и передали полиции. Об этом сообщили в Госкомитете по безопасности РК.

Поиски шли с 22 июня, на месте работала водолазная группа из Петрозаводска. 21 июня очевидцы сообщили, что мужчина утонул в устье реки Олонка, недалеко от деревни Нурмойла.

Напомним, что ранее мужчина утонул на озере в Карелии.