В Олонецком районе освятят новый храм в честь Николая Чудотворца

Церемонию освящения церкви в старинной деревне Куйтеже проведёт Карельский митрополит Константин.

27 августа в 15:30 на территории деревни Куйтежи Олонецкого района состоится церемония освящения новопостроенного храма в честь святителя Николая Чудотворца, сообщили в Информационном отделе республиканской епархии.

Богослужение будет проводить митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

— Возведение церкви было инициировано местными жителями. В 2013 году началась активная фаза сбора пожертвований и строительство церкви. В 2019 году храм был достроен и начались интерьерные работы, — рассказали в организации.