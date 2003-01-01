В Олонецком районе продавец обокрал пенсионера и купил на вырученные деньги наушники

Работник торговли подозрительно долго не возвращал пенсионеру банковскую карту, а позже выяснилось, что с счета пропали деньги.

В Олонецком районе 24-летний сотрудник торговой точки под видом помощи украл у пенсионера 3 тысячи рублей с карты и купил на эти деньги наушники, об этом сообщили в пресс-службе МВД. Ему грозит до шести лет лишения свободы, по статье о краже возбуждено уголовное дело. Подозреваемый во всем признался.

Известно, что 80-летний пенсионер пришел в магазин, чтобы решить неполадки со старым телефоном. Продавец попытался помочь, но в итоге сказал, что телефон неисправен и предложил купить новый. Во время расследования произошедшего полиция выяснила, что почему-то во время оплаты нового гаджета не сработал терминал.

— В момент оплаты почему-то не сработал терминал, работник на время забрал у покупателя банковскую карту, затем её вернул, — подчеркнули в ведомстве.

По версии полиции, подозреваемый успел воспользоваться чужой банковской картой для оплаты товаров в одном из магазинов.