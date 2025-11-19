В Олонецком районе прощаются с погибшим на СВО Антоном Фроловым

Житель Олонецкого района Карелии Антон Михайлович Фролов погиб на СВО.

Как сообщает паблик администрации Ильинского поселения, Антон Фролов погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Сегодня, 20 ноября, с ним прощались в Ильинском. Завтра, 21 ноября в 11.10, с ним можно попрощаться по адресу: с. Нурмойла, ул. Садофьева, у дома № 6. Прощание на кладбище поселка Ильинский и торжественная церемония захоронения 21 ноября 2025 года в 11.30 час.

Администрация Ильинского сельского поселения выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Антона Михайловича.