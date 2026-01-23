В Олонецком районе простились с бойцом СВО Сергеем Борисовым

В деревне Тукса Олонецкого района сегодня, 24 января, в последний путь проводили участника специальной военной операции Сергея Анатольевича Борисова.
Боец был похоронен с воинскими почестями, у гроба выставили почетный караул.
Как рассказали в районной администрации, Сергей Борисов родился и вырос в Тукссе. Учился в местной школе, был спокойным, старательным и добрым мальчиком. После школы он получил профессию слесаря-механика в училище, прошёл срочную службу в армии, а затем работал в разных организациях — в родной деревне, в Ленинградской области и Москве.
17 декабря 2025 года Сергей Анатольевич заключил контракт с Минобороны РФ. После прохождения обучения в учебной части он был направлен в Луганскую область. Боец погиб 16 января 2026 года.
