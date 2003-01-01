В Олонецком районе простились с погибшим бойцом

Церемония прошла с воинскими почестями.
В Олонецком районе Карелии простились с военнослужащим Дмитрием Кекшоевым, погибшим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.
Церемония прошла в его родной деревне Тукса. На траурном митинге выступили официальные лица, коллеги, друзья и односельчане. По воинской традиции прозвучал троекратный ружейный залп. Государственный флаг России был передан матери погибшего.
Администрация района выразила соболезнования родным и близким Дмитрия Кекшоева.