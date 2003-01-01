В Олонецком районе простились с погибшим бойцом

Церемония прошла в его родной деревне Тукса. На траурном митинге выступили официальные лица, коллеги, друзья и односельчане. По воинской традиции прозвучал троекратный ружейный залп. Государственный флаг России был передан матери погибшего.

В Олонецком районе Карелии простились с военнослужащим Дмитрием Кекшоевым, погибшим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Пять человек пострадали в аварии с микроавтобусом на трассе «Кола» в Карелии

Для расселения аварийного жилья в Карелии будут строить такие же дома, как на коммерческом рынке

Директор «Карбон-Шунгит» развеял слухи о банкротстве предприятия и объяснил историю с его приватизацией

С 1 сентября в России могут остановить эскалаторы в торговых центрах

Более тысячи карельских пенсионеров получили компенсацию за авиабилеты с начала 2025 года

В ЖК «Флотилия» построено уже два дома, но свободные квартиры еще остались

Два человека пострадали в ДТП с УАЗом в Суоярвском районе

Как стать директором магазина до 30 лет: истории успеха от молодых профессионалов из Карелии

«Рецепт счастья»: французская мелодраматическая комедия о том, что он точно существует

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.