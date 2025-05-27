В Олонецком районе простились с погибшим на СВО земляком

В последний путь проводили Григория Николаевича Оноева.

В деревне Мегрега 30 мая прошли похороны участника СВО Григория Николаевича Оноева, сообщили в официальном паблике Олонецкого района.

Григорий родился 5 февраля 1987 года в деревне Тукса. Он был из многодетной семьи.

Обучался в двух школах — Туксинской и Олонецкой средней Nº1. В 2008 году окончил профессиональное училище в городе Гатчина Ленинградской области по специальности тракторист- машинист. В 2009 году Григорий женился, у него родился сын. В 2014 году вместе с семьёй мужчина переехал в деревню Мегрега.

Последнее место работы до подписания контракта с Вооруженными силами РФ — акционерное общество «Племсовхоз Мегрега».

Решение о подписании контракта с Вооруженными силами РФ мужчина принял 14 июня 2023 года, а 15 мая 2025 года в зоне проведения спецоперации Григорий погиб.

Близкие вспоминают его как трудолюбивого, ответственного, готового прийти на помощь товарища. Он умел принимать решения в сложных ситуациях, умел постоять за себя и за друга, был смелым.

В администрации Олонецкого района выразили соболезнования родным и близким Григория.