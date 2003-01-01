В Олонецком районе простились с погибшим в зоне СВО Дмитрием Ольхиным

Жители Олонецкого района проводили в последний путь земляка, погибшего на СВО.

31 декабря в деревне Кунилица Олонецкого района прошла церемония прощания с участником специальной военной операции Дмитрием Анатольевичем Ольхиным.

— Дмитрий Анатольевич показал пример безмерного мужества, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохраняя верность присяге, — сообщили в администрации Олонецкого района.

Бойца похоронили с воинскими почестями. Рядом с гробом погибшего был выставлен почетный караул.

