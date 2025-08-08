Горящий дом в Олонецком районе потушили менее чем за полчаса

В деревне Кутейже оперативно ликвидировали возгорание частного дома.
Сегодня на улице Пушной, 8 в деревне Кутейже Олонецкого района произошло возгорание двухэтажного жилого дома, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
— На место происшествия были отправлены 2 автоцистерны пожарной части № 35 по охране г. Олонца, 5 человек личного состава и двое добровольцев, — отметили в ведомстве.
Огнеборцы потушили пламя менее чем за полчаса. Никто из жильцов дома не пострадал. Специалисты устанавливают обстоятельства ЧП.
Ранее стало известно, что в селе Шёлтозере Прионежского района сгорела квартира в четырёхкратном деревянном доме. К счастью, обошлось без жертв.